Trang Eat this not that đưa ra 6 sai lầm về ăn kiêng đang làm hỏng quá trình giảm cân.

Sai lầm về ăn kiêng đang làm hỏng quá trình giảm cân. Đồ họa: Thanh Thanh Không ăn đủ chất trong ngày Không ăn đủ chất trong ngày có thể có tác động tiêu cực đến quá trình trao đổi chất, khiến bạn cảm thấy đói hơn và ăn quá nhiều sau đó. Vì vậy, lưu ý đảm bảo không bỏ bữa nào trong ngày. Đồng thời, ăn những bữa ăn phù hợp, cân bằng và chuẩn bị sẵn đồ ăn nhẹ chứa nhiều chất béo, protein và carbs lành mạnh. Ăn vặt vào ban đêm Ăn vặt vào ban đêm có thể phá hoại nỗ lực giảm cân trong ngày của bạn, dẫn đến dư thừa lượng calo, thường đến từ những thực phẩm kém lành mạnh như khoai tây chiên và món ngọt. Để tránh thói quen xấu này, chú ý đến nguyên nhân khiến bạn thèm ăn vặt. Lên kế hoạch trước bằng cách chuẩn bị sẵn các lựa chọn ăn nhẹ cân bằng như bỏng ngô, trái cây hoặc rau. Không ăn đủ chất xơ Không ăn đủ chất xơ có thể làm ảnh hưởng đến nỗ lực giảm cân. Chất xơ là loại carb không tiêu hóa, được tìm thấy trong thực phẩm thực vật, có thể làm chậm quá trình tiêu hóa và tăng cảm giác no, giúp bạn giảm cân. Nếu không bổ sung đủ chất xơ, bạn có thể luôn cảm thấy đói, dẫn đến ăn vặt không cần thiết và tăng cân. Nên ăn tối thiểu 25-35 gram thực phẩm giàu chất xơ như hạt diêm mạch, yến mạch, trái cây tươi, rau mỗi ngày. Không ăn sáng Ăn bữa sáng hàng ngày có tác dụng bảo vệ bạn khỏi tăng cân vì khiến bạn cảm thấy no, giảm cảm giác thèm ăn hơn sau này. Ăn bữa sáng cân bằng giúp điều chỉnh lượng đường trong máu. Điều này có thể làm tăng cảm giác đói và các triệu chứng liên quan. Ăn quá nhiều thực phẩm tốt cho sức khỏe Bổ sung quá nhiều chất béo lành mạnh (như chất béo có trong bơ, các loại hạt và dầu ô liu) có thể cản trở mục tiêu giảm cân vì bạn có thể hấp thụ quá nhiều calo và chất béo. Không kiểm soát khẩu phần Kiểm soát khẩu phần là một phần quan trọng của bất kì chế độ ăn kiêng hiệu quả. Điều này giúp bạn tránh hấp thụ nhiều calo hơn mức cơ thể thực sự cần. Điều này rất quan trọng vì giảm cân đòi hỏi bạn phải đốt cháy nhiều calo hơn mức nạp vào. Để duy trì tiến độ giảm cân, chú ý đến khẩu phần ăn để ngăn chặn việc tiêu thụ quá nhiều calo dẫn đến khả năng tăng cân.