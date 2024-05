6 phương pháp cha mẹ cần dạy con để phòng tránh khi bị bỏ quên trên xe ô tô

Theo NHTSA (Cơ quan An toàn Giao thông Cao tốc Mỹ), khi nhiệt độ ngoài trời ở mức 25 - 30 độ C, thì sau 10 phút nhiệt độ trong xe đã có thể gây tử vong cho trẻ dù kính cửa sổ hạ thấp 5cm. Không chỉ vậy, thân nhiệt của trẻ em có thể tăng nhanh hơn gấp 3 - 5 lần so với người lớn, sốc nhiệt sẽ xảy ra khi thân nhiệt vượt quá 40 độ C và nếu đạt mức gần 42 độ C có thể dẫn đến tử vong. Như vậy có thể thấy, càng ứng biến nhanh trong 10 phút đầu tiên càng có nhiều cơ hội thoát nạn.

Vì vậy, giải pháp cho tình huống này chỉ là lời khuyên dành cho tất cả các ông bố, bà mẹ, người lái xe ô tô là cần phải quan tâm, chú ý tới trẻ nhỏ, không để trẻ bị bỏ quên trên ô tô.

Bên cạnh đó, các bậc cha mẹ cũng nên dạy con những kỹ năng thoát hiểm trong trường hợp trẻ bị bỏ quên trên ô tô. Trẻ từ 3 tuổi trở lên đều có thể nhận thức và thực hiện được điều này.

Chuẩn bị tinh thần cho con

Theo trang USA Today, điều quan trọng nhất phụ huynh cần cho trẻ biết là việc ở lại trên xe khi đã dừng hoạt động và đóng kín là rất nguy hiểm và có thể gây chết người nhanh chóng vì ngạt khí và nhiệt độ tăng.

Trên thực tế, nhiều cha mẹ quên dạy trẻ điều căn bản này, khiến không ít bé cứ nghĩ mình có thể ở lại cả ngày trên xe mà không bị sao cả.

Chỉ khi trẻ nhận thức trên xe kín và không hoạt động là nguy hiểm, các em mới tự giác bảo vệ chính mình.