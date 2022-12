6 nhóm nhạc Kpop phải giải tán do Đại dịch Covid-19

ANS

ANS bao gồm 8 thành viên được thành lập bởi ANS Entertainment. Nhóm debut vào tháng 9/2016 với single kỹ thuật số BOOM BOOM. Phải mất gần 4 năm, nhóm mới có single thứ hai Say My Name, ra mắt tháng 1/2020. Đáng buồn là cũng chỉ 7 tháng sau, ANS tan rã.

Các thành viên tiết lộ rằng ANS Entertainment gặp nhiều khó khăn trong đại dịch, đến mức phải sa thải phần lớn nhân viên, trong đó có cả quản lý nhóm. Công ty cũng không thể thanh toán tiền ký túc xá, phương tiện đi lại, thuê phòng tập và quản lý lịch trình cho ANS.

Moonlight Girls

Moonlight Girls là nhóm nhạc nữ 6 thành viên trực thuộc NDS Entertainment. Trước khi ra mắt, nhóm đã quảng bá bài hát đầu tiên Go Go Up tại các lễ hội vào tháng 9/2019. Moonlight Girls được lên kế hoạch debut vào tháng 6/2020 nhưng không thể vì công ty gặp các rắc rối liên quan Covid-19. Đến 18/8 cùng năm, Moonlight Girls chính thức tan rã.