6 nguyên tắc vàng khi ăn uống của những người sống lâu nhất thế giới

Thỉnh thoảng ăn thịt

Theo Well and Good, mỗi tháng, người dân ở Vùng Xanh chỉ ăn thịt khoảng 5 lần. Một phần thịt không lớn hơn kích thước của quân bài, tương đương khoảng 85g. Dù thịt là nguồn cung cấp protein, vitamin B và sắt tuyệt vời nhưng nếu ăn quá nhiều cũng có nguy cơ dẫn đến bệnh tim mạch, ung thư đại trực tràng và các vấn đề sức khỏe khác. Các nghiên cứu chỉ ra lượng thịt hấp thụ cao hơn ở cả nam và nữ có liên quan đến ung thư và tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân cao hơn.

Kiên định uống nước, cà phê

Cà phê, nước lọc là các thức uống phổ biến ở Vùng Xanh. Ảnh: Coffee Desk

Đây là những lựa chọn đồ uống được đánh giá cao. Chuyên gia Buettner cho biết những người ở Vùng Xanh uống sáu ly nước mỗi ngày, cộng với cà phê buổi sáng và một ly rượu vang vào bữa tối. Họ tránh xa đồ uống có đường, chẳng hạn như soda, đã được chứng minh có tác động tiêu cực đến sức khỏe của bạn.