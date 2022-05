6 người chết vì mưa lũ, mưa dông kéo dài hết tuần

6 người chết vì mưa lũ

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Thái Nguyên, Sơn La, Hòa Bình, Điện Biên, Cao Bằng, Bắc Kạn, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An mưa lớn, sạt lở, ngập úng từ ngày 21-25/5 đã gây thiệt hại:

Thiệt hại về người: 6 người chết (2 người ở Tuyên Quang, 2 người ở Điện Biên do sạt lở đất; 1 người ở Hòa Bình do lũ cuốn; 1 người ở Sơn La do lũ cuốn);