6 ngày của Thủ tướng Phạm Minh Chính ở Campuchia

Đặc biệt, trong khuôn khổ Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có 17 cuộc gặp gỡ, tiếp xúc với các Lãnh đạo tham dự Hội nghị, góp phần tăng cường quan hệ giữa Việt Nam với các nước, các đối tác, mở ra các cơ hội mới đưa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, an ninh quốc phòng, văn hóa giáo dục, giao lưu nhân dân…

Đối với việc giải quyết các vướng mắc còn tồn đọng trong một số dự án hợp tác, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nhấn mạnh sẵn sàng hợp tác với Việt Nam, đề nghị hai bên thành lập Nhóm công tác để phối hợp tháo gỡ.

Tại cuộc gặp gỡ, trao đổi với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành công nghiệp năng lượng tái tạo, sớm triển khai cung cấp ODA thế hệ mới; hợp tác ứng phó chống biến đổi khí hậu, tạo điều kiện để Việt Nam tiếp cận với khoản hỗ trợ 10 tỷ USD mà Thủ tướng Kishida đã cam kết tại Hội nghị COP 26, đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh tiền tệ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn Chính phủ Nhật Bản có các chính sách hỗ trợ cộng đồng hơn 400 nghìn người Việt Nam, trong đó có nhiều tu nghiệp sinh Việt Nam đang sinh sống, lao động và học tập tại Nhật Bản; hỗ trợ đào tạo nâng cao tay nghề; tạo thuận lợi hơn trong việc cấp visa cho công dân Việt Nam.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida khẳng định Việt Nam có vị trí quan trọng hàng đầu trong triển khai chính sách đối ngoại của Nhật Bản với khu vực. Nhật Bản mong muốn làm sôi động lại hợp tác ODA với Việt Nam, sẽ thúc đẩy để sớm triển khai khoản vay ODA thế hệ mới, hỗ trợ Việt Nam trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển đổi xanh.

Trong cuộc gặp với Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Thái Lan đẩy nhanh việc cấp phép cho hoa quả Việt Nam xuất khẩu vào thị trường, trước mắt là bưởi, na, vú sữa, chôm chôm, chanh leo. Còn gặp Tổng thống Indonesia Joko Widodo, Thủ tướng mong muốn thúc đẩy xuất khẩu nông thủy sản, lương thực, thực phẩm của Việt Nam vào thị trường Indonesia.

Ngoài ra, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, Thủ tướng Canada Justin Trudeau và lãnh đạo nhiều nước đến tham dự Hội nghị...

Văn Kiên