6 nét tướng mặt phú quý trời ban cho đàn ông

1. Tướng mũi đầy đặn

Theo nhân tướng học, mũi là dấu hiệu nhận biết tài vận và quan vận của mỗi người. Khi đánh giá tài vận của ai đó, người ta thường nhìn tướng mũi đầu tiên.

Tướng mũi được coi là đẹp khi đầu mũi có thịt, cánh mũi phải đầy đặn và sống mũi khá cao. . Người có tướng mũi đẹp, cả đời dồi dào tài khí, vô cùng sung túc, không phải lo cái ăn cái mặc. Đây chính là tướng mặt thường thấy, tiền bạc họ kiếm được nhiều như nước nên sống cũng vô cùng phóng khoáng.

Người có sống mũi thẳng dài vượt ấn đường là đại phú. Nhà tỷ phú Phạm Nhật Vượng có sống mũi thẳng, dài vượt ấn đường. Ấn đường là vùng thịt giữa 2 hàng lông mày. Người có sống mũi thẳng, dài vượt ấn đường rất ít. Mũi cũng là cung thổ, liên quan đến đất cát. Mũi đẹp là cung điền trạch vượng. Xem Phạm Nhật Vượng kinh doanh nhà đất đủ biết cung tài lộc và cung điền trạch của ông đẹp tới mức nào. Nhưng xem mũi thấy đẹp còn phải xem đường thái dương và các gò trong lòng bàn tay. Nếu thấy mũi đẹp mà đường thái dương ngắn, 2 gò dưới ngón út và ngón áp út không đầy, không sáng thì cũng không phải là người có cung tài lộc đẹp. Cái mũi đẹp trong trường hợp này có thể nhờ dao kéo tạo nên.

Ngược lại, nếu lỗ mũi bên to bên nhỏ hoặc cánh mũi hai bên to nhỏ bất nhất là dấu hiệu cho thấy bạn không có duyên trong những khoản kiếm thêm. Chính tài khá nhưng phụ tài kém, ít gặp may mắn về chuyện tiền bạc.

2. Tướng hai cằm