6 mẹo vặt giúp bạn luôn có nét mặt thư thái

Uống đủ nước cũng có mối liên hệ với nét mặt tươi tỉnh

Từ lâu các nhà khoa học đã cảnh báo, não chúng ta bắt đầu làm việc kém, ngay khi cơ thể mất nước chút xíu. Không có gì ngạc nhiên- cơ quan này cấu thành 80% từ nước, vì thế não lập tức phản ứng, khi chúng ta lười uống nước.

Uống đủ nước mỗi ngày để giúp não khỏe, mặt xinh (Ảnh minh họa)

Theo các chuyên gia tạp chí chuyên ngành Mỹ Journal of the American College of Nutrition, ngay tình trạng cơ thể mất nước ở mức 2%, đã tác động tiêu cực đến hoạt động tinh thần. Hiện tượng có thể nhận biết qua các dấu hiệu: Dễ lo âu cáu giận, nhức đầu, khó tập trung, tái tạo và liên tưởng thông tin chậm.

Hàng ngày bạn cần uống khoảng 2-2,5 lít nước để cơ thể duy trì hoạt động. Và nhiều hơn trong trường hợp bạn hoạt động thể thao hoặc cơ thể ra nhiều mồ hôi trong những ngày hè nóng bức.

Không cùng lúc làm nhiều việc