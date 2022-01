6 mẹo đơn giản để điều trị viêm amidan

Trước khi đi ngủ vào buổi tối, hãy uống một ly sữa ấm có pha một chút mật ong và nghệ. Cả mật ong và nghệ đều có đặc tính kháng khuẩn và làm dịu các cơn đau do viêm amidan gây ra. Ngoài ra, có thể pha mật ong và nghệ vào nước ấm để uống thay nước lọc.

Đinh hương có chứa eugenol, một chất giảm đau tự nhiên và chống vi khuẩn. Do đó cho vài nhánh đinh hương vào miệng, ngậm cho đến khi mềm, sau đó nhai như kẹo cao su sẽ giúp giảm đau và giảm viêm amidan. Thêm vào đó, đinh hương cũng rất an toàn nếu chẳng may nuốt nhầm.

Không nên căng giọng

Viêm amidan gây sưng và đau cổ họng dẫn đến giọng nói bị nghẹt. Vì vậy, khi bị viêm amidan nên cho giọng nói nghỉ ngơi hợp lý, để không làm bệnh trầm trọng hơn. Ngoài ra, hãy nghỉ ngơi hợp lý để cơ thể tự điều tiết, chống lại nhiễm trùng và mau lành bệnh.

Húng quế

Húng quế được sử dụng để điều trị đau họng, ho và cảm lạnh khi bị viêm amidan. Uống nước lá húng quế đun sôi có tác dụng làm dịu cơn đau họng. Ngoài ra, húng quế còn hoạt động như một chất an thần, chống lại tình trạng căng thẳng, lo lắng.