6 lý do khiến ổi là loại quả cực kỳ tốt cho sức khỏe trong mùa hè

Ổi là loại quả quen thuộc của mùa hè và nó có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nhiều nghiên cứu chỉ ra, lượng vitamin C trong ổi cao gấp 4 lần so với cam. Và dưới đây là 6 lý do khiến ổi là loại quả tốt cho sức khỏe trong mùa hè theo Boldsky.

Giúp giảm cân: Ổi được xem như một loại thức ăn thô tốt giàu vitamin và khoáng chất. Đặc biệt, vì có lượng lớn chất xơ, nước vi khoáng và vitamin C nên ổi hỗ trợ kích thích trao đổi chất, kiềm chế cơn thèm ăn nhờ đó giúp giảm cân hiệu quả. Giảm lượng đường trong máu: Ổi rất giàu chất xơ giúp làm giảm lượng đường trong máu hiệu quả. Nó đặc biệt rất có lợi cho bệnh nhân tiểu đường. Ngoài ra, lượng chất xơ trong ổi còn làm giảm triglycerid, tránh các biến chứng xơ vữa động mạch dẫn đến các bệnh lý nguy hiểm về tim. Ngăn ngừa ung thư: Chất chống oxy hóa trong ổi ngăn chặn các gốc tự do gây hại cho tế bào, do đó ngăn ngừa ung thư. Hai hợp chất lycopene và flavonoid quercetin trong ổi có tính oxy hóa mạnh, có khả năng ức chế sự hình thành và phát triển của các tế bào ung thư trong cơ thể. Tăng cường hệ miễn dịch: Với hàm lượng vitamin C cao gấp 4 lần cam, vì vậy ổi được xem như nguồn cũng cấp vitamin từ tự nhiên cực tốt cho cơ thể. Hàm lượng vitamin C trong ổi giúp tăng cường hệ miễn dịch, chống lại các bệnh như cảm lạnh, cúm, sổ mũi... Hỗ trợ tiêu hóa: Ổi được coi như một thực phẩm nhuận tràng, ăn ổi giúp ruột giữ nước, làm sạch hệ tiêu hóa và các dịch bài tiết. Hàm lượng chất xơ cao trong ổi giúp ngăn ngừa táo bón rất tốt. Nhiều nghiên cứu cho thấy chiết xuất lá ổi còn giúp trị tiêu chảy bằng cách tiêu diệt vi khuẩn có hại trong ruột. Giúp da khỏe mạnh: Ổi rất có lợi đối với làn da của bạn nhờ vào các chất chống oxy hóa trong nó. Ăn hoặc uống nước ép ổi thường xuyên giúp làm chậm quá trình lão hóa và ngăn ngừa nếp nhăn trên da. Nó cũng hỗ trợ điều trị mụn trứng cá nhờ đặc tính chống viêm và kháng khuẩn.