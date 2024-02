6 loại trái cây 'tốt hơn thuốc bổ', bạn nên ăn thường xuyên

Nước ép lựu chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cao hơn hầu hết các loại nước ép trái cây khác. Nó cũng có chất chống oxy hóa cao gấp ba lần so với rượu vang đỏ và trà xanh. Các chất chống oxy hóa trong nước ép lựu có thể giúp loại bỏ các gốc tự do, bảo vệ các tế bào khỏi bị hư hại và giảm tình trạng viêm.

Những hạt lựu nhỏ bé đó chứa lượng lớn vitamin C và K, kali, chất xơ và các chất phytochemical mạnh như anthocyanin và resveratrol. Những chất dinh dưỡng này có thể là nguyên nhân mang lại lợi ích tiềm năng của việc ăn lựu.

Cam, bưởi, chanh nổi tiếng giàu vitamin C. Chúng cũng chứa chất xơ, kali, canxi, vitamin B và các chất phytochemical chống viêm như flavonoid và carotenoids. Mặc dù có rất ít nghiên cứu trên người về cam quýt, nhưng các chất dinh dưỡng có trong trái cây họ cam quýt có liên quan đến tác dụng bảo vệ tim.

Khả năng chống oxy hóa của nó chủ yếu đến từ các hợp chất ellagitannin. Điều đặc biệt là trái cây có thể duy trì giá trị dinh dưỡng của nó ở dạng lỏng.



Nước ép lựu có thể giúp ngăn chặn sự phát triển của các tế bào ung thư tiền liệt tuyến (Ảnh: Shutterstock).

Quả nho

Những loại trái cây mọng nước này chứa nhiều chất xơ, vitamin C và K cũng như các chất phytochemical mạnh mẽ.

Theo Trung tâm Dinh dưỡng lâm sàng, Bệnh viện K, quả nho chứa nhiều chất dinh dưỡng như vitamin, khoáng chất, carbohydrate, chất xơ và chất phytochemical. Polyphenol là chất phytochemical quan trọng nhất trong nho vì chúng có nhiều hoạt động sinh học và lợi ích tăng cường sức khỏe.

Nho chứa lượng acid caffeic cao, là chất chống ung thư rất hiệu quả. Ngoài ra nho còn có bioflavonoid là một dưỡng chất giúp cơ thể dễ dàng hấp thụ vitamin C và giúp cho vitamin C duy trì mô liên kết chặt chẽ, ngăn không cho vitamin C bị oxy hóa và chống hiện tượng đứt mao mạch.

Bioflavonoid còn giúp các tế bào khỏe mạnh đủ sức chống lại các tế bào ung thư, đồng thời có thể tiêu diệt tế bào ung thư.

Dưỡng chất resveratrol có trong nho cũng có tác dụng giúp cơ thể ngăn chặn ung thư, nhất là ung thư gan, phổi, ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt.

Theo Dân trí