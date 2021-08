6 loại rau quả tốt cho người bệnh tăng huyết áp

Thành phần chủ yếu trong dưa hấu là nước và các vitamin C, A, PP… giúp chống ôxy hóa, giảm cholesterol, giúp kiểm soát huyết áp và bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Để duy trì huyết áp ổn định, người bệnh tăng huyết áp cần tuân thủ chỉ định dùng thuốc của bác sĩ kết hợp với chế độ ăn uống phù hợp. Cần theo dõi sức khỏe định kỳ hoặc bất cứ khi nào thấy các biểu hiện bất thường như: mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, yếu chi, nói khó, đau tức ngực... phải kiểm tra ngay huyết áp và thông báo cho bác sĩ để có biện pháp can thiệp kịp thời.

