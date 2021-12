6 loại gia vị, thảo mộc giúp đốt cháy chất béo và giảm cân

Hương thảo

Thêm hương thảo vào chế độ ăn uống là một trong những cách giảm cân an toàn, hiệu quả. Nguyên nhân là do hương thảo chứa nhiều chất chống oxy hóa có thể ngăn ngừa sự tích tụ của mỡ thừa. Ngoài ra, hương thảo còn giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế cảm giác thèm ăn và đốt cháy calo nhanh chóng.

Gừng

Gừng mang lại nhiều lợi ích đối với sức khỏe như tăng cường sức đề kháng, điều trị rối loạn tiêu hóa, chống lại ung thư và cải thiện chức năng não bộ. Đặc biệt, gừng còn giúp tạo ra hiệu ứng sinh nhiệt, tăng tỷ lệ trao đổi chất và thúc đẩy quá trình đốt cháy chất béo.