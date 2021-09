6 liệu pháp đánh bay mụn đầu đen

6. Dùng miếng dán lỗ chân lông để loại bỏ mụn đầu đen trên mũi: Tiến sĩ Gmyrek nói rằng những miếng dán giống như mặt nạ dính chặt vào da mũi và khi chúng khô đi, chất kết dính này sẽ bám vào dầu, bã nhờn và tế bào da chết. Tuy nhiên, chúng có thể gây kích ứng, vì vậy hãy thận trọng nếu bạn có làn da nhạy cảm.

Nếu bạn dễ bị mụn đầu đen trên mũi, TS. Bank cũng khuyên bạn nên thường xuyên sử dụng sữa rửa mặt hoặc huyết thanh có axit salicylic trên khu vực này.Mặc dù không thể loại bỏ mụn đầu đen vĩnh viễn, nhưng bạn có thể duy trì một thói quen chăm sóc da nhất quán kết hợp các mẹo ở trên để ngăn ngừa mụn hình thành trong tương lai.

Ngoài ra, bạn cần lưu ý một số việc cần làm khác như: Luôn tẩy trang, rửa mặt 2 lần mỗi ngày; Đảm bảo giải quyết mọi vấn đề về nội tiết tố tiềm ẩn nếu có thể.

