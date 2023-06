6 lầm tưởng tiết kiệm hóa đơn năng lượng mà bạn nên tránh vì không giúp cắt giảm chi phí

Nicholas nói: “Việc giữ các thiết bị của bạn ở chế độ chờ thay vì tắt chúng cũng có thể là một mối nguy hiểm về an toàn.

Tôi khuyên bạn nên tắt phích cắm không chỉ vì lý do tiết kiệm năng lượng mà còn vì lý do an toàn."

4. Để hệ thống sưởi hoạt động cả ngày

Nicholas nói: "Trừ khi bạn cảm thấy cực kỳ lạnh, tôi không bao giờ khuyên bạn nên bật máy sưởi cả ngày - ngay cả khi đang sống trong những ngày mùa đông với nền nhiệt thấp.

Nó sẽ khiến bạn tốn kém rất nhiều chi phí điện năng."

Anh ấy khuyên bạn nên chuyển hệ thống sưởi của mình sang "chế độ mùa hè", cách này có thể tiết kiệm tới £150. Nó sẽ có trong sách hướng dẫn của bạn nếu bạn không thể tìm thấy nút này.

Ngoài ra, cài đặt lò sưởi ở chế độ này cũng sẽ giúp thiết bị của bạn hoạt động hiệu quả hơn, tránh bị hỏng hóc.

5. Chi phí điện rẻ hơn nếu sử dụng vào ban đêm

Điều này đúng về mặt lý thuyết nhưng nó lại áp dụng với tùy từng quốc gia và tùy từng thời điểm.