6 kiểu ông bố này là “sát thủ” giáo dục gia đình, nhất là kiểu bố cuối cùng!

Vì vậy, các ông bố hãy dẹp bỏ tính xấu, học cách kiềm chế cảm xúc, sử dụng cách giao tiếp thay vì buộc tội và lạm dụng. Hãy tạo ra một môi trường yên bình và ấm áp cho con bạn lớn lên!



Người cha luôn vắng mặt



Xã hội phát triển nhiều người cha luôn bận rộn với hàng tá công việc và thường xuyên không có mặt ở nhà, họ dồn hết việc giáo dục con cái cho vợ, ông bà hoặc bảo mẫu.



Thực tế cho thấy, việc thiếu vắng người cha trong giáo dục gia đình ảnh hưởng trực tiếp đến phẩm chất và tương lai của con cái.



Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng ngay cả những trẻ sơ sinh vẫn còn trong tình trạng mơ hồ có thể gặp phải các triệu chứng như bồn chồn, chán ăn, trầm cảm và cáu kỉnh do thiếu tình thương của cha. Là một người cha, dù tuổi trưởng thành hay chưa, dù bận rộn đến đâu thì cũng phải gánh vác trách nhiệm nuôi dạy con cái, ít nhất hành vi của mình cũng phải xứng đáng với danh hiệu người cha.



Người cha nghiện điện thoại



Có rất nhiều ông bố mải mê với điện thoại mà bỏ quên con cái. Nếu người cha luôn chú ý đến điện thoại, dần dần trẻ bắt đầu nghi ngờ và phủ nhận giá trị tồn tại của bản thân. Một khi ý thức thấp về giá trị, trẻ sẽ trở nên tự ti và mặc cảm.



Nếu người cha luôn chú ý đến điện thoại mà phớt lờ trẻ, thì điều trẻ cảm thấy là sự thờ ơ, bị từ chối và không được yêu thương.



Hơn nữa, bố mải mê sử dụng điện thoại di động cũng sẽ gây ảnh hưởng xấu đến con cái. Những đứa trẻ cũng bắt đầu quan tâm đến điện thoại di động và phát triển thói quen xấu là nghịch điện thoại giống như cha của chúng.



Người cha không yêu mẹ



Trong mắt trẻ thơ, cha là biểu tượng của sức mạnh. Là người trụ cột, cha nên cho con một mái ấm hạnh phúc và an toàn. Cảm giác an toàn nhất đến từ việc cha mẹ yêu thương nhau, đặc biệt cha yêu mẹ.



Một cặp vợ chồng không hạnh phúc, hay cãi nhau trước mặt con sẽ gây ra vấn đề tâm lý với con trẻ. Trong suy nghĩ của những đứa trẻ, người cha thường là biểu tượng của sức mạnh và sự mạnh mẽ. Với tư cách là người bảo vệ đứa trẻ, người cha nên cho con mình một ngôi nhà an toàn và cảm giác an toàn lớn nhất của đứa trẻ đến từ việc cha mẹ yêu thương nhau.