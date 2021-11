6 idol Kpop gen 3 có kỹ năng đi show giải trí tốt nhất do báo Hàn bình chọn: Kai (EXO) có khiếu hài hước bẩm sinh, một thành viên IZ*ONE bất ngờ góp mặt

Đối với các idol Kpop, kỹ năng đi show giải trí tuy không phải là bắt buộc như việc trình diễn nhưng lại là lợi thế rất lớn giúp họ hút fan và gây được ấn tượng sâu sắc với công chúng. Mặc dù loại kỹ năng này vẫn có thể được rèn luyện, nhưng phần lớn những idol Kpop đi show giỏi đều là do bẩm sinh họ đã có sức hút khi nói chuyện và khiếu hài hước tự nhiên mà không cần phải 'gồng mình quá sức'.

Mới đây trang báo Hàn SPOTV đã có bài viết về đề tài những 'thánh giải trí' trong làng idol Kpop gen 3. Họ cho biết hiện tại các idol gen 3 vẫn tiếp tục có những hoạt động tích cực khi xuất hiện trên rất nhiều show truyền hình, và có những nhân tố đã thật sự khiến người Hàn phải 'nhớ mặt gọi tên'. Dưới đây là danh sách 6 idol Kpop được SPOTV ưu ái đưa vào danh sách 'Entertainment Leaders' - Những idol Kpop có kỹ năng đi show giải trí hàng đầu.

Ravi (VIXX)

Danh sách này được mở đầu bởi Ravi (VIXX) - người đang là thành viên thường trực trong dàn cast show '2 Days & 1 Night.' (KBS). Rami được biết đến với khiếu hài hước và khả năng đi show cuốn hút nên cũng rất được lòng các nhà sản xuất. Anh hiện đã có gia tài tham gia các show như 'Don't Be Jealous' (MBS), 'Give Away the Answers Quiz Show: Today's Delivery' (SBS), 'Idol Dictation Contest' (tvN)... cũng như lời mời tham gia nhiều show khác. Năm 2020, Ravi đã thắng giải 'Entertainment Idol of the Year' tại giải thưởng '2020 Brand of the Year Award.'

Một video của Ravi tham gia show '2 Days & 1 Night'

Kai (EXO)