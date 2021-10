6 diễn viên Thái Lan được đề cử Nữ chính xuất sắc nhất tại Zoom Dara Awards 2021

Mới đây, Zoom Dara Awards 2021 đã công bố những cái tên sáng giá trong Tbiz được đề cử ở hạng mục Nữ chính xuất sắc nhất và đây là những nữ diễn viên được gọi tên. Hãy cùng xem qua họ là ai và bộ phim truyền hình nào đã mang đến thành công cho họ trong năm nay nhé!

1. Now Tisanart

Nữ diễn viên đầu tiên xuất hiện trong danh sách là Now Tisanart, người đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim gây sốt vừa qua Mae Bia (Nàng Rắn). Là một trong những ngôi sao chủ lực của CH7, Now Tisanart đã không khiến người hâm mộ thất vọng khi thể hiện khả năng diễn xuất tuyệt vời trong Nàng Rắn và nhận được nhiều lời khen ngợi của mọi người. Nhận được sự yêu mến của khán giả, bộ phim lần này đã góp phần nâng tầm danh tiếng của Now Tisanart cũng như giúp cô được đề cử ở những Lễ trao giải danh giá.

Now Tisanart sinh năm 1994 và bắt đầu đóng phim từ năm 2011. Trước Mae Bia, Now Tisanart cũng từng để lại ấn tượng với khán giả thông qua các bộ phim Kom Payabaht (Hương Sắc Hận Thù), Sai Lohit (Huyết Mạnh Kiêu Hùng), Hua Jai Look Poochai (Trái Tim Đấng Nam Nhi) và Wong Wean Hua Jai (Lối Rẽ Con Tim)... Xinh đẹp, thần thái và diễn xuất tròn vai, Now Tisanart đã nhanh chóng chinh phục được khán giả và trở thành một trong những ngôi sao trẻ sáng giá của làng giải trí xứ Chùa Vàng.

2. Mai Davika