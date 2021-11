6 diễn viên nhí dũng cảm vượt qua nghịch cảnh trên màn ảnh

Those who wish me dead

Those who wish me dead (tựa Việt: Kẻ nguyền ta chết) là bộ phim hành động, tâm lý của đạo diễn Taylor Sheridan, dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Michael Koryta. Phim xoay quanh một cậu bé tuổi teen phải chứng kiến cảnh cha mình bị sát hại gần một khu rừng rộng lớn. Khi bị những sát thủ truy đuổi để bịt miệng, cậu bé gặp một người lính cứu hỏa kỳ cựu, chuyên gia sinh tồn nơi hoang dã. Cô đã giúp cậu trốn trong tháp canh của mình. Khi các sát thủ phóng hỏa đốt rừng để xóa dấu vết, cả hai phải tìm cách thoát khỏi ngọn lửa và đánh bại những kẻ tìm giết mình trên đường đi.

Finn Little là gương mặt mới của làng điện ảnh và lần đầu tiên được tham gia tác phẩm lớn. Diễn viên người Úc vào vai cậu bé Connor Casserly khi trốn chạy những tên sát thủ đã được nhân vật của Angelina Jolie cưu mang. Cậu cùng chuyên gia sinh tồn vượt qua những hoàn cảnh hiểm nghèo để sống sót.

Sinh năm 2006, năm nay 14 tuổi, Finn Little đã đảm nhận vai nam thứ và thực hiện những cảnh quay rượt đuổi đầy nguy hiểm. Những ngày quay phim ở New Mexico, Finn Little phải thực hiện nhiều phân cảnh chạy qua khu rừng đang cháy vào ban đêm.

Độ cao ở New Mexico làm không khí loãng, hiệu ứng tạo khói để giả cảnh cháy, những chiếc ống bắn tro phun khắp nơi. “Chúng tôi đã chạy qua khung cảnh như vậy và đôi khi rất khó thở. Đoàn phim phải chuẩn bị những bình oxy để phòng trường hợp có người cần tới nó. Tôi không thấy điều này đáng sợ. Tôi biết đây là công việc của mình và biết mình cần phải làm gì”, cậu bé 14 tuổi kể. Theo Finn Little, mọi người đều làm việc chăm chỉ. Với cậu, những pha nguy hiểm, cháy nổ, các ngôi sao điện ảnh ở xung quanh khiến mỗi ngày tới trường quay là một ngày phiêu lưu và học hỏi được điều gì đó.

