6 đặc điểm của người mẹ ảnh hưởng xấu tới tương lai con cái

Trên một diễn đàn dành cho các cha mẹ của trang Sina (Trung Quốc), một giảng viên đại học phàn nàn về con mình. Hai vợ chồng anh ấy đều là tiến sĩ, nhưng điểm số của con trai đứng bét lớp. Anh không thể hiểu tại sao con lại như vậy? Nghe xong câu chuyện của nhà anh ấy, tôi bảo do vợ anh ấy quá đảm đang.

Anh ấy tưởng đùa, nghĩ đang ám chỉ vợ mình bận rộn với sự nghiệp, nhưng thật ra ngày nào vợ anh cũng cùng con làm bài và lần nào cũng chưa được 5 phút là đập bàn, đập ghế, mắng con "sao con ngu thế". Vấn đề nằm ở đây. Một người mẹ tỏ ra thông minh thì làm sao có thể chấp nhận sự kém cỏi của con mình.

Có một thực tế, tiểu sử của những người nổi tiếng, thành công luôn đi liền với người mẹ "hiền lành, chu đáo, âm thầm vì con cái". Ngược lại, các bà mẹ có 3 đặc điểm sau khó tạo ra những đứa con ưu tú.

1. Người mẹ thích can thiệp vào mọi thứ

Phần lớn việc chăm sóc con cái do người mẹ đảm trách. Tuy nhiên, đó cũng là lý do khiến một số người mẹ kiểm soát con cái quá mức, thích can thiệp vào mọi thứ liên quan tới con mình.

Tất cả những gì con cái làm đều có sự giám sát, can thiệp, quyết định của người mẹ. Điều này dẫn tới hệ lụy là trẻ không có khả năng suy nghĩ, không biết phán đoán hay tự đưa ra quyết định. Có những đứa trẻ đã trở nên ỷ lại, không suy nghĩ gì cả, chờ mẹ "cầm tay chỉ việc" trong mọi thứ.

Một số người mẹ kiểm soát con cái quá mức, thích can thiệp vào mọi thứ liên quan tới con mình. Ảnh minh họa

Một số bà mẹ không cho con tự ăn vì sợ con đau bụng, không cho con buộc dây giày vì thấy xấu, không cho con qua đường bản thân vì sợ gặp nguy hiểm. Nếu mẹ kiểm soát quá nhiều, con cái sẽ mất đi tính độc lập. Nếu mẹ quá nghiêm khắc, con cái sẽ dễ nổi loạn và chống đối cha mẹ.

Ngoài ra, một số bà mẹ tuy là ở nhà nội trợ nhưng buộc chồng con phải nghe lời mình răm rắp. Họ cho rằng, mình là người có quyền lực nhất trong gia đình, là người có tiếng nói cuối cùng trong mọi việc, cuộc sống gia đình quá ngột ngạt dễ nảy sinh mâu thuẫn không tốt cho con cái.