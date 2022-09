6 con tê giác chết bất thường tại khu sinh thái ở Nghệ An

Chiều 20/9, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND huyện Diễn Châu, Nghệ An, cho biết, Chi cục Kiểm lâm Nghệ An đang phối hợp với Công an huyện Diễn Châu, Công an Nghệ An vào cuộc làm rõ vụ việc liên quan đến 6 cá thể tê giác chết ở khu sinh thái trên địa bàn xã Diễn Lâm.