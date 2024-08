6 câu nói thường ngày của cha mẹ khiến con cảm thấy chán nản, dễ buông xuôi

Theo chuyên gia Margot Machol Bisnow, thay vì đặt ra các mục tiêu quà thưởng, cha mẹ nên giáo dục trẻ hiểu về những trách nhiệm của mình, việc hoàn thành tốt mọi thứ là nhiệm vụ của mình. Và khi cố gắng hết mình để đạt kết quả xứng đáng thì phần thưởng sẽ tự khắc đến với người chăm chỉ và nỗ lực.

4. "Nhìn con nhà người ta xem"

So sánh là bản chất của con người, nhưng trong việc giáo dục trẻ, so sánh quá mức có thể khiến trẻ cảm thấy căng thẳng và tự ti. Mỗi đứa trẻ đều có quỹ đạo phát triển và đặc điểm phát triển riêng, chúng không cần phải luôn so sánh mình với người khác.

Nếu cha mẹ luôn dùng những lời lẽ như vậy để kích thích con, có thể khiến trẻ cảm thấy rằng mình không bao giờ đáp ứng được kỳ vọng của cha mẹ, dẫn đến chán nản, nghi ngờ bản thân.



So sánh là bản chất của con người, nhưng trong việc giáo dục trẻ, so sánh quá mức có thể khiến trẻ cảm thấy căng thẳng và tự ti. Ảnh minh họa

5. Làm không tốt sẽ không được chơi

Có không ít phụ huynh thường lấy khoảng thời gian thư giãn và chơi đùa của trẻ làm khung hình phạt khi trẻ không hoàn thành tốt công việc được giao.