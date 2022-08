6 cán bộ văn phòng đất đai, địa chính bị khởi tố vì "ăn" tiền làm sổ đỏ

Ngày 9/8, Trưởng Công an thị xã Thái Hòa, Nghệ An - cho biết, đơn vị đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 6 đối tượng, trong đó có 3 cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Thái Hòa gồm: Phạm Thị Bích Thương (SN 1984), Nguyễn Thị Mai (SN 1984), Trần Văn Dũng (SN 1991).

3 đối tượng (từ trái qua phải) Trần Văn Dũng, Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Thị Huế (Ảnh: CANA).