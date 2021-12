6 cách tự nhiên để tăng cường oxy cho cơ thể

Tư thế nằm, ngồi của cơ thể có ảnh hưởng rất lớn đến việc hít thở. Một số tư thế tốt nhất để cải thiện hô hấp bao gồm ngồi ở tư thế dốc xuống, chống tay lên bàn và ngủ ở tư thế nằm nghiêng với gối giữa hai chân, kê cao đầu bằng gối. Thực hiện các tư thế này thường xuyên cũng có thể giúp bạn giảm bớt vấn đề khó thở vào mùa đông.



Ăn thực phẩm giàu chất chống oxy hóa

Chất chống oxy hóa không làm tăng nồng độ oxy trực tiếp trong máu nhưng giúp chống lại các gốc tự do và bảo vệ các tế bào sống. Do đó, ăn nhiều thực phẩm giàu chất chống oxy hóa có thể cải thiện các chức năng tế bào và sự hấp thụ oxy của tế bào, do đó cải thiện mức độ oxy trong cơ thể.

Bỏ thuốc lá

Những thói quen như hút thuốc có thể làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề về hô hấp như hen suyễn, viêm phế quản và ung thư phổi dẫn đến việc suy giảm lượng oxy trong máu. Vì vậy, bỏ thuốc lá là cách đơn giản để duy trì mức oxy và tăng cường sức khỏe.