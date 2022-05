6 cách loại bỏ hiệu ứng tiếng vang khi ghi âm trên Windows 10 và Windows 11

2. Tắt tính năng Microphone Boost

Nếu card âm thanh trên máy tính hỗ trợ tính năng Microphone Boost, việc tắt nó có thể giúp khắc phục sự cố. Cách tắt tùy chọn này như sau:

Bấm nút Start và gõ Control Panel.

Chọn Control Panel từ danh sách kết quả.

Ở cửa sổ Control Panel hiện ra, bạn chọn View by và chọn tùy chọn Category.

Chọn Hardware and Sound.

Bây giờ, hãy chọn Sound để mở hộp thoại Sound.

Chọn thẻ Recording và nhấp chuột phải lên micro bạn đang sử dụng.

Chọn Properties.

Chọn thẻ Level và bỏ dấu chọn trong hộp kiểm Microphone Boost. Nếu bạn chỉ thấy thanh trượt thay vì hộp kiểm, hãy trượt thanh trượt về vị trí 0 dB.

3. Tắt tính năng Listen to this device

Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, tắt tính năng Listen to this device có thể xử lý vấn đề. Rất nhiều người dùng nhận thấy phương pháp này hiệu quả trong việc khắc phục hiệu ứng tiếng vang trên micro. Các bước tắt tính năng Listen to this device như sau:

Mở hộp thoại Sound như hướng dẫn trong phần 2.