Dưới đây là 6 cách giúp bạn bảo vệ sức khỏe đại trực tràng.

- Khám sàng lọc ung thư đại trực tràng

Tầm soát là các xét nghiệm để tìm bệnh ung thư trước khi các dấu hiệu và triệu chứng phát triển. Các xét nghiệm này có thể tìm ra ung thư đại trực tràng sớm hơn, khi đó các phương pháp điều trị có nhiều khả năng thành công hơn.

Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ khuyến nghị bắt đầu tầm soát ở tuổi 45 đối với những người có nguy cơ mắc bệnh trung bình. Một số xét nghiệm sàng lọc đại trực tràng cũng có thể tìm và loại bỏ các khối tiền ung thư (polyp) trong đại tràng hoặc trực tràng.