6 cách ăn uống tốt nhất cho người bệnh thoái hóa khớp gối

Để thêm dầu ô liu vào chế độ ăn uống mà không làm tăng calo, hãy sử dụng nó thay cho các chất béo khác.

6. Tránh nấu ăn ở nhiệt độ cao

Thịt nấu ở nhiệt độ cao tạo ra các hợp chất có thể gây viêm trong cơ thể và chúng có liên quan đến nhiều bệnh, trong đó có bệnh viêm khớp.

Bạn nên cắt giảm các loại thịt nướng, chiên. Ngoài ra, cần hạn chế thực phẩm chế biến sẵn vì chúng thường được nấu ở nhiệt độ cao.

PGS. TS Nguyễn Mạnh Khánh - BV Việt Đức Với người bị thoái hóa khớp gối thì việc giữ cân nặng cơ thể hợp lý, thay đổi lối sống như tránh ngồi xổm, tránh ngồi xếp bằng, hạn chế leo cầu thang hay leo dốc, hạn chế khiêng vác nặng là chuyện cần làm suốt đời. Có thể mang nẹp gối trong giai đoạn đang bị đau, nhưng sau đó cần phải tập cơ tứ đầu để có một khớp gối vững khi đi đứng.

Mục tiêu chính của điều trị thoái hoá khớp gối là giảm đau và phục hồi khả năng vận động. Người bệnh có thể được chỉ định dùng thuốc giảm đau, chống viêm, vật lý trị liệu… Nếu các phương pháp điều trị không hiệu quả thì cần phẫu thuật. Để góp phần điều trị hiệu quả thoái hoá khớp gối, người bệnh cần giảm cân, tập các bài tập tăng cường các cơ xung quanh đầu gối giúp khớp ổn định hơn và giảm đau.

