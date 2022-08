6 ca sĩ rời nhóm ngay khi ra mắt

Wonder Girls thời kỳ đầu tiên, khi vẫn còn HyunA và Sunmi. Ảnh: Cheerful24.

Kim Ga Ram không phải là người đầu tiên trong showbiz rời nhóm sớm. Với HyunA rời Wonder Girls vì vấn đề sức khỏe, sau đó gia nhập 4Minute, Somin gắn bó với April chỉ 3 tháng.

Theo SCMP, April tan rã vào tháng 1.



Somin cùng các thành viên trong nhóm nhạc KARD. Ảnh: Official_kard.

Jiin và Jisun (Girl's Day)

Jiin và Jisun ra mắt với Girl's Day năm 2010, nhưng cả hai thành viên đều rời nhóm chỉ hai tháng sau khi phát hành mini-album đầu tiên.



Girl's Day ra mắt vào năm 2010 với Jihae, Jisun, Jiin, Sojin và Minah. Ảnh: Dream T Entertainment.

Jiin đã rút khỏi nhóm để theo đuổi ước mơ trở thành diễn viên và tập trung thử sức cho các vai diễn, theo Koreaboo.

Khi xuất hiện trong tập 5 của I Can See Your Voice, cô nói về kết quả quyết định rời nhóm của mình: "Sau khi rời khỏi Girl's Day, tôi đã bị lạc và gặp nhiều khó khăn để trở lại đúng đường. Tôi làm bất cứ thứ gì tôi có thể. Tôi từng là người mẫu bán thời gian, nhân viên thu ngân bán thời gian tại cửa hàng tiện lợi và nhân viên bán thời gian tại quán cà phê PC", theo Koreaboo.

Tính đến năm 2020, cô là ca sĩ nhạc trot với nghệ danh Jang Hyeri và đăng ký với Big Daddy Entertainment, theo Kpop Starz.



Hiện tại, Jiin sử dụng tên Jang Hyeri để hoạt động nghệ thuật. Ảnh: Hyerii.

Thành viên khác của Girl's Day là Jisun cũng rời nhóm để theo đuổi sở thích âm nhạc riêng. Cô gia nhập hai nhóm khác sau khi rời Girl's Day, nhưng thật không may, cả hai đều tan rã.

Hiện tại, cô là nghệ sĩ độc lập và đã kết hôn với U-Kiss Hoon.



Jisun của Girl's Day lấy nghệ danh JN sau khi rời nhóm. Ảnh: Nautiljon.

Jun Hyeok (DAY6)