6 ca sĩ mắc bệnh ngôi sao 'nặng' nhất làng nhạc Hàn Quốc

Tại thời điểm bộ phim Find Me In Your Memory có sự tham gia của anh lên sóng, hai bạn diễn của Jin Hyuk là Moon Ga Young và Kim Seul Gi đã tổ chức buổi phát sóng trực tiếp trên tài khoản cá nhân.

Họ giả vờ vào vai nhân vật họ đảm nhận. Cuối buổi phát sóng, Seul Gi - người thủ vai bạn gái của Jin Hyuk trong bộ phim - đã nói "anh yêu, hẹn gặp lại sau" với nam ca sĩ.

Điều này khiến cô hứng chịu chỉ trích dữ dội từ người hâm mộ của anh.

Làn sóng ghét bỏ ban đầu nhắm vào Seul Gi không phải lỗi của Lee Jin Hyuk, nhưng hành động của anh sau sự cố là nguyên nhân chính khiến nam ca sĩ chịu chỉ trích.

Trong buổi phát sóng trực tiếp khác, Jin Hyuk tiết lộ Seul Gi đã xin lỗi anh, và nam ca sĩ quyết định bỏ qua vụ việc.

Khi người hâm mộ bình luận rằng sẽ rất mệt mỏi nếu "siêu sao phải chú ý tới chuyện như này", nam ca sĩ phản hồi: "Bên cạnh việc đó thì mình cũng cảm thấy buồn khi chứng kiến người hâm mộ cãi nhau".

Cách Lee chấp nhận danh hiệu "siêu sao" khiến nhiều người, đặc biệt là người hâm mộ Hàn Quốc, cho rằng anh có thái độ ngạo mạn và cố chấp, theo Sports Today. Cuối cùng, Jin Hyuk phải công khai đăng tải lời xin lỗi sau vụ việc.

Irene (Red Velvet)

Cuối năm 2020, stylist kiêm biên tập viên thời trang kỳ cựu, Kang Kook Hwa, tiết lộ trên tài khoản mạng xã hội rằng một nữ ngôi sao đã "chà đạp và tấn công" cô trong buổi chụp hình, khiến Kang phải rơi nước mắt sau khi chịu đựng những lời lẽ cay nghiệt, theo Korea Times.