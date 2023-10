6 bệnh nhân vụ tai nạn trên đường tránh Buôn Hồ (Đắk Lắk) đã xuất viện

Your browser does not support the video tag.

Tài xế xe du lịch 16 chỗ Phạm Phú Quý hiện đã bình phục và được xuất viện cho biết, vụ tai nạn diễn ra rất nhanh. Khi thấy xe tải lấn đường phía đối diện cứ vun vút lao về xe mình, anh đã nhá đèn ra tín hiệu nhưng không thấy phản hồi. Ngay lập tức, anh đánh lái sang một bên để tránh né, tuy nhiên do xe tải chạy nhanh và đang trên đà xuống dốc đã đâm trực diện vào sườn phải xe của anh.

Cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.