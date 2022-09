57 người bị thương, 3.300 ngôi nhà sập, hư hỏng do bão Noru

Mặc dù chiều nay bão Noru đã suy yếu thành vùng áp thấp tại khu vực phía Nam Lào, nhưng Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia vẫn đưa ra cảnh báo mưa lớn cho khu vực Bắc Trung Bộ và ven biển Bắc Bộ trong nhiều giờ tiếp theo.

Cụ thể, từ chiều nay đến đêm 29/9, ở khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm; khu vực đồng bằng, ven biển Bắc Bộ và Hòa Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 180mm. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét trượt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại vùng thấp.