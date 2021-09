54 thí sinh 'Girls Planet 999' khép lại nhiệm vụ thứ 2: 3 nhóm chiến thắng được lựa chọn, lộ diện chủ nhân của 270.000 điểm thưởng

Vào tối ngày 17 tháng 9, tập 7 của show thực tế sống còn "Girls Planet 999" đã chính thức lên sóng Mnet, qua đó hé lộ phần còn lại của vòng thi thứ 2 với tên gọi Combination Mission. 54 thí sinh còn trụ lại sau vòng loại trừ đầu tiên sẽ được chia thành các nhóm mới tại nhiệm vụ Combination Mission và biểu diễn các ca khúc dựa trên vị trí của họ (vocal, rap, dance). Các nhóm có cùng số lượng thành viên (3, 6, hoặc 9) sẽ cạnh tranh trực tiếp với nhau để xác định người chiến thắng.

Trong tập tuần trước, 4 màn trình diễn đã được trình chiếu bao gồm "Missing You" của BTOB (vocal + rap), "No Excuses" của Meghan Trainor (dance), "We Are" của Woo Won Jae (rap) và "Ice Cream" của BLACKPINK (dance). Tập tuần bắt đầu bằng màn trình diễn "All About You" của Taeyeon - một bản OST của bộ phim "Hotel Del Luna". Yeo Jin Goo, người dẫn chương trình "Girls Planet 999" và cũng là người thủ vai nam chính trong bộ phim "Hotel Del Luna", đã chia sẻ cảm nghĩ sau màn trình diễn của của các thí sinh: "Cảm giác như tôi vừa được trải qua một chuyến du hành thời gian ngắn về mùa hè của năm 2019 vậy".

Cùng xem lại 7 màn trình diễn của nhiệm vụ Combination Mission vừa lên sóng trong tập 7 tối qua!