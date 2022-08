50% người nhiễm HIV thuộc nhóm MSM

Nam quan hệ tình dục đồng giới rất dễ có nguy cơ nhiễm HIV - Ảnh: Internet

Nam quan hệ tình dục đồng giới chiếm 50% bệnh nhân HIV

Theo thông tin từ Bộ Y tế, trong những năm qua, Việt Nam đã giảm hơn 2/3 số người nhiễm mới và số người tử vong do HIV/AIDS so với 10 năm trước đây. Tỷ lệ nhiễm HIV giảm nhanh ở nhóm đối tượng nghiện, chích ma túy (từ 28,6% so với năm 2004, xuống còn 12,7% năm 2019) và phụ nữ bán dâm (từ 5,9% năm 2002 xuống 3,1% năm 2020).

Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là HIV/AIDS đang có chiều hướng gia tăng rất nhanh trong những năm gần đây đối với nhóm MSM (cộng đồng nam quan hệ tình dục đồng giới). Cụ thể, tỷ lệ tăng từ 3,9% trong năm 2011 lên 5,1% năm 2015 và 13,3% năm 2020.

Người trong nhóm MSM chiếm khoảng 50% trong số người nhiễm HIV được phát hiện năm 2020, chủ yếu ở độ tuổi trẻ, đặc biệt là công nhân trong các khu công nghiệp. Cá biệt có tỉnh, nam công nhân chiếm đến 80% tổng số trường hợp nhiễm HIV được phát hiện.

Theo TS. BS Cao Kim Thoa - Phó Trưởng Phòng Dự phòng lây nhiễm HIV, Cục phòng, chống HIV/AIDS, tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm MSM giang mai cao hơn từ 4 - 8 lần (từ năm 2014 - 2020) so với những MSM không nhiễm giang mai.