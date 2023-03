50 điều thú vị có thể bạn chưa biết về Dragon Ball

13. Tên thật của Android 18 là Lazuli. Tên của hai nhân vật này tạo thành tên của đá lam ngọc, một loại đá quý hiếm.

14. Tại các nước Ả Rập, những người Saiyan "triệu hồi" hình dạng khỉ khổng lồ của họ thay vì cứ nhìn thấy mặt trăng là họ tự bị chuyển hóa.

15. Cuộc chiến giữa Goku và Frieza dài tới ba tiếng rưỡi, nếu tính cả các phân đoạn "làm màu" thì nó dài tới 4 tiếng 13 phút, biến nó trở thành cuộc chiến dài nhất trong lịch sử phim hoạt hình.

16. Vegeta, một trong những chiến binh mạnh nhất trong vũ trụ, rất sợ loài giun .

17. Lá bài Tyler the Great Warrior trong Yu-Gi-Oh (Vua trò chơi tại Việt Nam) được thiết kế phỏng theo nhân vật Trunks đến từ tương lai.

18. Trong một mạch thời gian khác của Dragon Ball Z, Cell (Xên Bọ Hung) ở trạng thái hoàn hảo đã giết chết Trunks sau khi anh ta quay trở lại tương lai.

Vì Trunks tương lai là người Saiyan cuối cùng còn sót lại nên có nghĩa chủng tộc Saiyan tuyệt chủng hoàn toàn và Trái Đất trở thành một hành tinh chết.

19. Trunks tương lai nhận được thanh kiếm của mình từ Tapion, một nhân vật mãi sau này mới xuất hiện trong bộ phim The Wrath of the Dragon.