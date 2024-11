Sau thành công của 2 concert đầu tiên diễn ra tại TP HCM và tình trạng "cháy vé" của concert thứ 3, chương trình Anh trai "say hi" chính thức mở bán vé xem concert 4 tại Hà Nội. Ngay khi vừa mở bán, danh sách khán giả chờ mua vé trên Ticketbox đã lên đến gần 50.000 người. Vào 9h sáng nay (28/11), chương trìnhAnh trai say hi chính thức mở bán vé concert 4 trên nền tảng Ticketbox. Concert 4 sẽ diễn ra vào ngày 9/12/2024 tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Ngay khi vừa mở bán, danh sách khán giả chờ mua vé trên Ticketbox đã lên đến gần 50.000 người.

Gần 50.000 người chờ mua vé concert 4 Anh trai "say hi" Sau khoảng 30 phút mở bán, nhiều khán giả đã nhanh tay sở hữu tấm vé của concert 4 Anh trai say hi. Tuy nhiên, cũng có những khán giả chưa thể mua được hạng vé mình mong muốn. Đến 10h sáng, những hạng vé có giá từ 1 triệu đồng trở xuống như GA 3, GA 4, CAT 1, CAT 2, CAT 3 đã gần hết, chỉ còn những hạng vé có giá trên 1 triệu đồng như GA 2, GA 1, FANZONE, VIP, VIEVIP, SVIP VÀ PREMIER LOUNGE.

Sau 1 tiếng mở bán, những hạng vé có giá từ 1 triệu đồng trở xuống như GA 3, GA 4, CAT 1, CAT 2, CAT 3 (màu xám) đã gần hết Trước đó, BTC chương trình Anh trai say hi đã gửi lời xin lỗi đến khán giả vì không thể đáp ứng đủ sức chứa cho concert 3 diễn ra vào ngày 7/12 tại Hà Nội, khi có tới hơn 200.000 lượt chờ mua vé trên nền tảng Ticketbox. Để đáp lại tấm chân tình và mong muốn của đông đảo khán giả đều có cơ hội được thưởng thức âm nhạc đỉnh cao của chương trình, BTC quyết định tổ chức thêm một đêm diễn nữa vào ngày 9/12. Concert thứ 3 của Anh trai say hi tại Hà Nội đã thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả. Ngày 7/11, show Anh trai say hi mở đợt bán vé sớm. Chỉ sau 45 phút mở bán trên nền tảng Ticketbox, tất cả các hạng vé đã hết sạch. 12h cùng ngày, BTC quyết định mở bán vé chính thức (sớm hơn dự kiến 1 ngày), sau gần 1 tiếng, tất cả các hạng vé đều bán hết. Lượng khán giả chờ mua vé Anh trai say hi trên Ticketbox là hơn 50.000 người. Giá vé concert Anh trai say hi dao động từ 500.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

Concert Anh trai "say hi" tại TP.HCM Giá vé của concert thứ 4 ở Hà Nội tương tự như giá vé của 3 concert đầu tiên, dao động từ 500.000 đồng đến 10.000.000 đồng. Trong đó, vé hạng CAT 3 (ngồi): 500.000 đồng, vé hạng CAT 2 (ngồi): 700.000 đồng, vé hạng CAT 1 (ngồi): 900.000 đồng, vé hạng GA 4 (đứng): 800.000 đồng, vé hạng GA 3 (đứng): 1.000.000 đồng, vé hạng GA 2 (đứng): 1.400.000 đồng, vé hạng GA 1 (đứng): 1.800.000 đồng, vé hạng FANZONE (đứng): 2.500.000 đồng, vé hạng VIP (ngồi): 2.200.000 đồng, vé hạng VIEVIP (ngồi): 2.600.000 đồng, vé hạng SVIP (ngồi): 4.000.000 đồng và vé hạng PREMIER LOUNGE (bàn/ghế cocktail): 10.000.000 đồng. Theo VOV