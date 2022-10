5 yếu tố khiến bệnh tim và nguy cơ đột quỵ tăng vọt

Bệnh tim là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở Hoa Kỳ. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), "cứ 34 giây lại có một người chết ở Hoa Kỳ vì bệnh tim mạch. Khoảng 697,000 người ở Hoa Kỳ đã chết vì bệnh tim vào năm 2020 - cứ 5 trường hợp tử vong thì có 1 người chết vì bệnh tim".

Các số liệu thống kê cho các trường hợp tử vong do đột quỵ cũng đáng báo động không kém. CDC tuyên bố, "vào năm 2020, cứ 6 trường hợp tử vong do bệnh tim mạch thì có 1 trường hợp do đột quỵ. Cứ sau 40 giây có một người ở Hoa Kỳ bị đột quỵ. Cứ sau 3,5 phút, lại có người chết vì đột quỵ".

Việt Nam là một trong những quốc gia có số lượng người tử vong do đột quỵ đứng hàng đầu, vượt trên cả bệnh tim mạch. Chia sẻ về bệnh đột quỵ, bác sĩ Hoàng Tiến Trọng Nghĩa, khoa nội thần kinh của Bệnh viện Quân y 175, cho biết: Hằng năm có khoảng 14 triệu người trên thế giới bị đột quỵ, trong đó 6 triệu người tử vong. Tại nhiều quốc gia, tử vong do đột quỵ đã đứng hàng đầu, vượt trên tim mạch, trong đó có Việt Nam.

Đột quỵ và tim mạch có điểm gì chung?

Tiến sĩ Tomi Mitchell, một bác sĩ Gia đình được Chứng nhận tại Mỹ với Chiến lược Chăm sóc Sức khỏe Toàn diện (Holisticwellnessstrategies) giải thích: Cả đột quỵ và bệnh tim đều có chung một yếu tố nguy cơ là xơ vữa động mạch. Xơ vữa động mạch là sự tích tụ mảng bám trong động mạch, có thể làm giảm lưu lượng máu và gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Trong đột quỵ và bệnh tim, xơ vữa động mạch có thể ngăn chặn lưu lượng máu đến não hoặc tim. Điều này có thể gây ra đột quỵ hoặc đau tim.

Tuy nhiên, có một số khác biệt cơ bản giữa hai bệnh này, đó là: Bệnh tim thường mất nhiều năm để phát triển, trong khi đột quỵ có thể xảy ra đột ngột. Bệnh tim chủ yếu là một tình trạng mãn tính, trong khi đột quỵ thường là cấp tính.

Mặc dù không có cách nào chắc chắn để ngăn ngừa bệnh tim hoặc đột quỵ, nhưng có những yếu tố nguy cơ có thể thay đổi được để phòng tránh. Tiến sĩ Tomi Mitchell đã chia sẻ 5 điều làm tăng đáng kể nguy cơ bị bệnh tim mạch và đột quỵ như sau. Hiểu các yếu tố nguy cơ và thực hiện các bước để loại bỏ chúng có thể giúp giảm nguy cơ đột quỵ.