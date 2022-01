5 xu hướng thời trang giúp các nàng tỏa sáng tại buổi tiệc cuối năm

Nhiều thập kỷ qua, lụa được xem là một trong những chất liệu vải biểu trưng cho nét đẹp thanh lịch của những người phụ nữ. Tất nhiên, lụa cũng có rất nhiệu loại, trong đó có thể kể đến lụa organza, chiffon, taffeta, mikado, satin…

Cho đến tận ngày nay, lụa vẫn là chất liệu không thể nào thiếu trong tất cả các bộ sưu tập thời trang của các nhà mốt danh tiếng.

Bên cạnh tinh thần “more is more," giới mộ điệu có thể hình dung thời trang năm 2021 là gợi cảm và thoải mái. Do đó, những kiểu đầm slip, đầm suông hoặc các kiểu dáng đầm cut-out gợi cảm bằng lụa là những sự lựa chọn hoàn hảo cho dịp lễ cuối năm nay.

Đồ đính sequin

Một trong những xu hướng thời trang đang “làm mưa làm gió” trong địa hạt thời trang năm 2021, và hứa hẹn vẫn được giới mộ điệu ưa chuộng trong vài năm tới phải kể đến trang phục đính sequin.