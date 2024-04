5 xu hướng quần âu hè 2024, chị em sắm ngay để phong cách công sở sành điệu hơn

Quần âu được coi là món thời trang đặc trưng trong tủ đồ công sở. Tuy nhiên, quần âu không chỉ để diện đi làm mà còn lý lưởng khi mặc xuống phố. Quần âu có sự đan xen giữa nét trẻ trung, thời thượng và vẻ thanh lịch. Nếu lựa chọn quần âu khéo léo, phong cách mùa hè của chị em sẽ được nâng tầm. Sau đây là 5 mẫu quần âu chuẩn xu hướng 2024, nếu sắm hết thì chị em sẽ yên tâm mặc đẹp suốt mùa hè.

Quần âu màu be

Quần âu màu be có sự trang nhã, dịu dàng. Thế nhưng, phiên bản quần âu này cũng không kém phần trẻ trung và hiện đại. Quần âu màu be rất dễ phối đồ. Các nàng có thể kết hợp quần âu màu be với áo mang tông màu trung tính để vẻ ngoài ghi điểm trang nhã, thanh lịch. Muốn trông nổi bật hơn, chị em nên ghim công thức quần màu be và áo màu pastel hay quần màu be kết hợp cùng áo họa tiết, áo mang màu sắc rực rỡ.