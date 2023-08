5 xu hướng nữ trang "bất khả chiến bại" cho tủ đồ những ngày cuối Hè

Nơ, ngọc trai và các kiểu dáng trang nhã pha nét cổ điển đã xuất hiện liên tục trên quần áo, tóc và móng tay.

Như một lẽ tất yếu, Coquette (ngụ ý về sự quyến rũ, hay ám chỉ một người phụ nữ trưng diện để phô diễn vẻ quyến rũ của mình) dễ dàng trở thành một trong những xu hướng trang sức “hot” nhất mùa Hè 2023.

Để bắt nhịp xu hướng trang sức này, bạn hãy chọn trang sức ngọc trai, chi tiết kết nơ, ruy băng lụa, ren mỏng, charm hình trái tim, hoa hồng…

Vòng tay tình bạn điểm tô sắc màu cho mùa Hè

Chỉ với dòng lyric “So make the friendship bracelets” trong ca khúc “You’re on Your Own, Kid," Taylor Swift đã truyền cảm hứng cho người hâm mộ đến xem các show diễn với vô số vòng tay kết cườm để trao đổi với nhau.

Không phải là một kiểu trang sức quá mới mẻ nhưng những chiếc vòng đầy màu sắc này đã trở thành tâm điểm phụ kiện suốt Hè năm nay nhờ vào hiệu ứng lan tỏa của The Eras Tour.