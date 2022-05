5 vũ khí Nga siêu cấp dễ khiến NATO phải 'toát mồ hôi hột'

Loại trực thăng này được nâng cấp với các tính năng phù hợp mọi thời tiết, đặc biệt là phù hợp với điều kiện sa mạc ở Trung Đông.

Mi-28NM có khả năng liên lạc tốt hơn với các đơn vị trinh sát và tình báo trên mặt đất để thu nhận mục tiêu nhanh hơn.

Các phương tiện quân sự của Nga, bao gồm cả hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yars trong buổi diễn tập cho cuộc duyệt binh kỷ niệm chiến thắng phát xít Đức trong Thế chiến II ở trung tâm Moscow, ngày 7/5. (Nguồn: Reuters)

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-24 Yars

ICBM RS-24 Yars có thể phóng di động hoặc phóng từ bệ phóng. Đây là một tên lửa nhiên liệu rắn ba giai đoạn. Nó có thể triển khai 3 đến 6 đầu đạn phân hướng (MIRV) nhắm mục tiêu độc lập có công suất từ ​​150-250 kiloton với tầm bắn khoảng 10.000km.

Tính đến năm 2016, có ít nhất 63 ICBM di động và 10 ICBM dựa trên bệ phóng được đưa vào sử dụng.

Phiên bản di động của loại vũ khí này rất khó bị phát hiện và chỉ mất 7 phút để triển khai phóng tên lửa.

RS-24 Yars cũng có thể được trang bị phương tiện lượn siêu thanh Avangard. Giống tất cả các vũ khí siêu thanh khác, RS-24 Yars trang bị thêm Avangard cực kỳ nhanh và cơ động.

* Tiến sĩ Brent M. Eastwood là cựu sĩ quan bộ binh của quân đội Mỹ. Hiện ông là biên tập viên về an ninh quốc phòng cho trang 19FortyFive, đồng thời là chuyên gia về vấn đề các mối đe dọa mới nổi. Ông là tác giả của cuốn "Humans, Machines, and Data: Future Trends in Warfare" (Con người, Máy móc và Dữ liệu: Xu hướng chiến tranh trong tương lai).