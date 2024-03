5 ứng cử viên thay thế HLV Troussier dẫn dắt đội tuyển Việt Nam

Nhiều khả năng, HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ được bổ nhiệm tạm thời dẫn dắt đội U23 Việt Nam thi đấu ở giải U23 châu Á 2024. Nếu thành công ở giải đấu đó, ông hoàn toàn xứng đáng được trao cơ hội dẫn dắt đội tuyển Việt Nam.

Gong Oh Kyun

HLV Gong Oh Kyun từng giúp đội U23 Việt Nam thi đấu thành công ở giải U23 châu Á 2022. Sau đó, ông chia tay bóng đá Việt Nam để hoàn thành công việc học tập. Khi tái xuất, HLV Gong Oh Kyun không thành công khi cầm quân ở CLB Công an Hà Nội.

HLV Gong Oh Kyun từng gặt hái thành công cùng đội U23 Việt Nam (Ảnh: Duy Hiếu).

Dù vậy, triết lý của HLV người Hàn Quốc được cho là phù hợp với đội tuyển Việt Nam. Dưới thời HLV Gong Oh Kyun, đội U23 Việt Nam tấn công có đường nét và tạo nhiều tiếng vang. Ông từng được dự đoán sẽ thay thế HLV Park Hang Seo dẫn dắt đội tuyển Việt Nam.