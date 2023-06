5 tỷ phú thiệt mạng trong vụ nổ tàu lặn Titan là ai?

Nói về con tàu Titanic, ông Rush cho biết: “Điều thực sự gây ấn tượng với bạn là vẻ đẹp của nó. Bạn thường không thấy điều đó ở một con tàu đắm. Đó là một xác tàu đẹp tuyệt vời”.

Paul-Henri Nargeolet

Ông Paul-Henri Nargeolet, 77 tuổi

Từng là chỉ huy phục vụ trong hải quân Pháp 25 năm, ông Nargeolet, 77 tuổi, tham gia chuyến thám hiểm Titanic đầu tiên vào năm 1987.

Sau khi rời hải quân Pháp, nơi ông là đội trưởng của nhóm lặn sâu, ông đã đảm nhiệm một số vị trí trên các con tàu lặn.

Là giám đốc Chương trình Nghiên cứu dưới nước của RMS Titanic Inc, công ty sở hữu quyền đối với xác tàu Titanic, ông đã chỉ đạo việc thu hồi các vật phẩm từ con tàu trong nhiều chuyến thám hiểm.

Sinh ra ở Chamonix (Pháp), ông trải qua thời thơ ấu ở châu Phi cùng cha mẹ. Ông đã kết hôn với nhà báo người Mỹ Michelle Marsh - người đã qua đời vào năm 2017 ở tuổi 63.

“Ông ấy là một lái tàu lặn cực kỳ có năng lực", bạn của ông là Dik Barton, thợ lặn người Anh đầu tiên nhìn thấy xác tàu Titanic, chia sẻ. Ông Barton cũng tiết lộ Nargeolet đã tiếp cận xác tàu Titanic 37 lần.

Năm ngoái, Nargeolet đã xuất bản một cuốn sách ở Pháp về những trải nghiệm của ông với tàu Titanic có tựa đề Dans Les Profondeurs Du Titanic (In The Depths Of The Titanic).

Năm 2019, ông từng nói: “Nếu bạn ở độ sâu 11m hay 11km, nếu điều gì đó tồi tệ xảy ra thì kết quả là như nhau. Khi bạn ở vùng nước rất sâu, bạn sẽ chết trước khi nhận ra có điều gì đó không ổn, vì thế đó không phải là vấn đề”.

Hamish Harding