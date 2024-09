5 tuổi đã kiếm 400 triệu/tháng, ở tuổi 13 'thần đồng âm nhạc' Tin Tin hiện có cuộc sống ra sao?

Thần đồng âm nhạc” Tin Tin hiện tại đã 13 tuổi, không thường xuyên chạy show nhưng mỗi lần lên sân khấu đều được khen có “thần thái ngôi sao”. Bé Tin Tin "thần đồng âm nhạc" lừng lẫy một thời Tin Tin (tên thật là Dương Quốc Anh) sinh năm 2011. Cậu bé được người hâm mộ ưu ái gọi là "thần đồng âm nhạc". Cậu bé nổi tiếng khắp cả nước sau khi giành giải Quán quân cuộc thi Người hùng tí hon vào năm 2016. Tin Tin có chất giọng tốt và vô cùng tự tin. Mỗi khi lên sân khấu, Tin Tin không ngừng biến hóa và mang đến các tiết mục ấn tượng, dễ thương.

Vẻ đáng yêu của Tin Tin trên sân khấu. Tiết mục thi có mặt Tin Tin đều gây sốt và thu hút hàng chục triệu lượt xem trên YouTube. Năm 2016, Tin Tin được nhắc đến như hiện tượng. Truyền thông, khán giả lẫn các nghệ sĩ đều gọi cậu bé là "thần đồng âm nhạc". Sau Người hùng tí hon, Tin Tin trở nên đắt show, có tháng cậu bé kiếm được 400 triệu đồng. Theo bà ngoại Tin Tin thời điểm đó tiết lộ: "Bầu show trả cho Tin Tin cát-xê 300 nghìn đồng cùng với lời hứa, đêm diễn kế tiếp sẽ tăng giá gấp 10. Từ 300 nghìn đồng lên thành 3 triệu đồng. Trong vòng hơn 1 tháng, ngày nào Tin Tin cũng đi diễn. Mỗi đêm có khi 3 show, kiếm được 10 triệu đồng/đêm. Có tháng Tin Tin đã kiếm hơn 400 triệu đồng. Con số này quá lớn so với 1 cậu bé 5 tuổi".

Bé Tin Tin đi diễn cùng ca sĩ Đan Trường. Năm 2017, Tin Tin và Đan Trường cùng đi diễn. Với sự hỗ trợ từ Đan Trường, Tin Tin càng thêm nổi tiếng. Tin Tin từng được nhận lời mời biểu diễn cho chương trình Little Big Shots của đài truyền hình NBC - Mỹ sau khi trở thành quán quân Người hùng tí hon. Trước đó ở Việt Nam, chưa từng có sao nhí nào nhận được lời mời này. Tuy nhiên, do lúc đó còn quá nhỏ, và nhiều điều kiện không phù hợp để hoàn thiện làm thủ tục visa, gia đình đành phải từ chối "cơ hội vàng" hiếm có.

Bố của Tin Tin là ca sĩ Dương Hiếu Nghĩa. Bố của Tin Tin là ca sĩ Dương Hiếu Nghĩa. Dù không có hit đình đám nhưng nam ca sĩ rất chăm chỉ làm nghề, có được lượng khán giả hâm mộ nhất định. Tin Tin không ở cùng bố, từ bé Tin Tin đã được nuôi dưỡng niềm đam mê âm nhạc bên nhà ngoại. 13 tuổi Tin Tin không còn dáng vẻ mũm mĩm như xưa Tin Tin có khoảng thời gian dài ít xuất hiện và biểu diễn. Gần đây, trên TikTok có nhiều đoạn clip ghi lại phần biểu diễn của Tin Tin. Hiện nay, cậu bé đã học cấp 2, không còn dáng vẻ mũm mĩm bánh bao như xưa, cậu bé thon thả hơn và rất tự tin trước ống kính. Bước vào tuổi dậy thì, cậu bé đã phổng phao hơn trước. Giọng hát của Tin Tin vẫn ngọt ngào và đặc biệt cậu vẫn giữ phong thái biểu diễn tự tin khi bước lên sân khấu. Trong một clip khác được bạn bè chia sẻ lên TikTok, Tin Tin xuất hiện cùng bà ngoại. Cậu bé tỏ ra khá vui vẻ, hào hứng khi cùng mọi người hát vang bài hát chúc mừng sinh nhật tuổi 13. Bên dưới đoạn clip này, nhiều người khen Tin Tin có tố chất, thần thái ngôi sao khi chỉ mới 13 tuổi nhưng đã tự tin, thoải mái khi tiếp xúc với ống kính ở chốn đông người. Dẫu vậy, vẫn có một số ý kiến đánh giá cậu bé thay đổi khác lạ, nhìn khó nhận ra so với hồi nhỏ.

Tin Tin được khen "phong cách tổng tài". "Phong cách tổng tài quá Tin Tin ơi"; "Chúc mừng Tin Tin 13 tuổi, dạo này ít thấy Tin Tin đi hát"; "Tin Tin lớn lên nhìn lạ quá"; "Mới ngày nào 5 tuổi đáng yêu, hồn nhiên mà bây giờ đã 13 tuổi rồi"… là một số bình luận của khán giả. Gia đình Tin Tin đã từng chia sẻ, bây giờ, ưu tiên hàng đầu đối với bé chính là tập trung cho việc học văn hóa ở trường. Cậu bé chỉ được gia đình nhận show vào những ngày cuối tuần hay nghỉ lễ. Dễ nhận thấy hiện tại, Tin Tin vẫn giữ được niềm đam mê với ca hát, khả năng làm chủ sân khấu tốt và vẫn được rất nhiều khán giả nhí yêu mến. Theo Sức khỏe đời sống