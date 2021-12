5 tựa phim không thể bỏ lỡ dành cho gia đình yêu thú cưng

Bộ phim của đạo diễn David Frankel đã lấy đi nước mắt của nhiều thế hệ khán giả. Marley & Me với nhân vật chính là chú chó Marley cùng hai người chủ do Owen Wilson và sao Friends Jennifer Aniston thủ vai.

1. Marley & Me

Chú lợn an ủi chó mẹ khi những chú chó con bị bán đi. Trong trang trại có một con vịt tập gáy như gà trống với hy vọng mình trở nên có ích. Lợn Babe đau khổ khi biết rằng con người mổ lợn để làm thực phẩm.

Bộ phim đã có tác động lớn đến ngôi sao James Cromwell, người đóng vai nông dân khiến ông trở thành một nhà hoạt động vì quyền động vật.

3. The Secret Life of Pets

Thú cưng của bạn làm gì cả ngày khi bạn vắng nhà? Đó là tiền đề cho bộ phim The Secret Life of Pets (Đẳng Cấp Thú Cưng) đến từ xưởng phim Illumination – chủ quản của các bom tấn như Despicable Me và Minions.

Trung tâm của bộ phim là chú chó Max vốn tận hưởng cuộc sống tiện nghi cho đến khi cô chủ Katie đem về người bạn mới là chó Duke lông lá lộn xộn.

Trong cuộc phiêu lưu trên đường phố Manhattan và Brooklyn, Max cùng Duke bất đắc dĩ phải hợp tác với một nhóm động vật hoang trong đó có thỏ bông ác mộng Snowball – “giao diện” dễ thương nhưng bản tính thì ẩm ương.