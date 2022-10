5 tiệm brunch cho cuối tuần ở Thảo Điền

Nhà hàng sở hữu chi nhánh ở nhiều vị trí đắc địa. Tại TP Thủ Đức, bạn có thể ghé trải nghiệm tại Thảo Điền. Không gian lấy cảm hứng từ một nhà xưởng mang đậm chất industrial, đem đến trải nghiệm mới mẻ. Nơi đây sở hữu trần nhà cao, không gian mở, nội thất gỗ chủ đạo. Điểm nhấn là tranh vẽ tường đặc trưng.

Góc thưởng thức ẩm thực với cây cối đan xen, ánh sáng tự nhiên ngập tràn đem đến bầu không khí tươi trẻ, gần gũi và không kém phần năng động, hiện đại.

Thực đơn phong phú với trứng benedict, omelette, toast, sandwich, burger, salad, pasta được biến tấu đa hương vị. Spaghetti, steak, cơm tấm, bún thịt nướng hay sinh tố, món tráng miệng đều được phục vụ. Đồ uống nhiều lựa chọn không kém với cà phê, trà, nước ép, cocktail...

Brunch Platter giá từ 199.000 đồng là gợi ý lý tưởng. Khẩu phần gồm Trio of Sliders với mini burger thịt bò, gà và cá, trứng omelette thịt nguội kèm phô mai, salad, khoai tây chiên, thịt xông khói chiên giòn và mousse dâu tây ngọt ngào. Nhìn chung, món ăn được trình bày chỉn chu, màu sắc hấp dẫn.

Chất lượng phục vụ ở mức tương đối.

P'ti Saigon

Địa chỉ: Ngô Quang Huy

Thời gian mở cửa: 11h-14h30 và 17h30-23h

Mức giá: 35.000-1,4 triệu đồng/món

Nhà hàng có khuôn viên rộng 850 m2, sở hữu không gian theo phong cách Pháp. Lối thiết kế được chú trọng từng chi tiết từ bố cục, màu sắc của nhà hàng, đồ trang trí nội thất đến những dụng cụ nhỏ nhất.

Bầu không khí ấm cúng, thanh lịch. Chỗ ngồi ngoài trời có phần hơi nóng. Đây là điểm dừng chân lý tưởng với những ai yêu mến thành phố biển Saint Tropez (Pháp), hòn đảo nhỏ St. Barthélemy ở vùng biển Caribbean, hay Ibiza vùng Địa Trung Hải.

Bữa brunch với những món ăn đặc trưng của Pháp và Địa Trung Hải được phục vụ 10-15h thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Thứ bảy, bạn có thể chọn thực đơn "All you can eat" với giá từ 690.000 đồng/người. Buffet được phục vụ vào trưa chủ nhật giá từ 995.000 đồng/khách.

Nhìn chung, món ăn được đầu tư về cách trang trí, hương vị tương đối ổn, nguyên liệu tươi mới. Thỉnh thoảng, việc lên món hơi chậm.