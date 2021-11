5 thực phẩm tốt cho người bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

6.3 Tư thế ngồi ăn

Tư thế khi ăn cũng là một điều mà người bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính COPD cũng cần lưu ý. Khi ăn, nên ngồi trên một chiếc ghế cao, thẳng lưng để hạn chế áp lực từ ổ bụng ép lên cơ hoành gây ra tình trạng khó thở. Khi ăn, người bệnh COPD nên ngồi trên một chiếc ghế cao, thoải mái để tránh gây quá nhiều áp lực lên phổi.

6.4 Sử dụng muối điều độ

Nếu bạn bị tăng huyết áp hoặc phù nề (một biến chứng giai đoạn cuối của COPD) thì nên hạn chế và giảm lượng muối cung cấp cho cơ thể hàng ngày.

6.5 Sử dụng các loại thảo mộc tươi

Việc sử dụng thêm các loại gia vị, thảo mộc tươi góp phần làm tăng thêm hương vị tự nhiên, có thể làm giảm sự phụ thuộc của người bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính vào muối.

6.6 Sử dụng chất làm ngọt tự nhiên

Các thực phẩm có chứa chất ngọt tự nhiên như mật ong, gừng hoặc quế có thể được sử dụng để thay thế đường. Ăn quá nhiều đường, lượng đường dư thừa có thể làm tăng nguy cơ bị phù nề.

Một kế hoạch ăn kiêng COPD khá linh hoạt và có thể bao gồm nhiều loại thực phẩm mà người bệnh thích ăn. Các nguyên tắc chung bao gồm: - Tránh các tác nhân gây dị ứng và hen suyễn. - Loại bỏ (hoặc giảm thiểu) thực phẩm đã qua chế biến. - Tăng cường trái cây, rau, đậu, các loại hạt, sữa, thịt nạc và hải sản…

Xem thêm video đang được quan tâm: