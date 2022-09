5 thực phẩm rẻ tiền nhưng lại là liều thuốc chống ung thư cực tốt

Nấm có vị giòn, thực chất trong nó có chứa một loại chất keo, chính chất keo này có tác dụng hút các chất độc và tạp chất trong đường tiêu hóa của con người, sau đó thải ra ngoài theo đường phân. Do đó, nấm là thức ăn tốt để giải độc.

Củ cải đường hỗ trợ chức năng giải độc của gan và làm giảm các bệnh về mật (như vàng da, viêm gan, ngộ độc thực phẩm, tiêu chảy và nôn mửa).

Ngoài ra, nó là một loại củ giàu vitamin C có tác dụng như một chất chống oxy hóa mạnh mẽ để ngăn chặn các tổn hại các gốc tự do - DNA bên trong các tế bào, do đó giúp ngăn ngừa ung thư.

Mướp đắng

Trong mướp đắng có chứa chất quinin có tác dụng lợi tiểu, hoạt huyết, ngoài ra còn có tác dụng tiêu viêm, hạ sốt. Ăn mướp đắng có thể loại bỏ chất độc ra khỏi cơ thể.

Mướp đắng rất giàu chất dinh dưỡng như vitamin C, có thể kích thích chức năng bảo vệ của hệ thống miễn dịch của con người, loại bỏ hiệu quả các chất độc hại ra khỏi cơ thể, ngoài ra mướp đắng còn có tác dụng chống ung thư rất tốt.

