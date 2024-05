5 thực phẩm người có đường huyết và axit uric cao cần kiêng

Axit uric cao và bệnh gút phổ biến ở nam giới trên 40 tuổi, phụ nữ sau mãn kinh cũng có thể bị ảnh hưởng. Biến chứng của bệnh gút sẽ gây sỏi thận do axit uric và canxi oxalate cao. Do đó, chúng ta tránh hoặc hạn chế các loại trái cây có chứa oxalate để giảm sự hình thành sỏi thận do oxalate.