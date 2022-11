5 thực phẩm dễ ngộ độc chết người nếu không chế biến kỹ

Rau sống vốn ăn trực tiếp nên khâu sơ chế đòi hỏi bạn cần phải rửa đúng cách, vì mầm bệnh có thể bám vào rau sống, thậm chí xâm nhập vào bên trong rau.

Cho nên, bạn nên rửa sạch rau 3 lần đúng cách trước khi ăn. Khi rửa rau, với xà lách nên loại bỏ các lá héo úa, bị úng vì vi khuẩn có thể lây lan. Còn rau mùi nên vứt bỏ các lá có đốm nâu hoặc đen.

Thịt nấu chưa chín

Loại thực phẩm dễ gây ngộ độc nhất là thịt nấu chưa chín. Các loại thịt này có thể chứa Salmonella, Clostridium perfringens và các loại vi khuẩn khác. Và chúng chỉ bị tiêu diệt khi được nấu chín ở nhiệt độ cao.

Cụ thể, nhiệt độ lý tưởng chế biến kiểu bít tết hay nướng ở khoảng hơn 62 độ C nhằm đảm bảo thịt bên trong chín mềm hoàn toàn. Thịt bò xay và thịt lợn cần nấu với nhiệt độ khoảng hơn 71 độ C để an toàn.