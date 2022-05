5 thứ bạn cần kiểm tra trước khi mua laptop cũ

Trong tất cả các số liệu thống kê do công cụ này cung cấp, tình trạng sức khỏe và nhiệt độ là quan trọng nhất. Tình trạng sức khỏe của ổ cứng phải là Good và nhiệt độ của nó phải từ 30 độ C đến 50 độ C. Nhiệt độ không được cao hơn 70 độ C trong trường hợp xấu nhất.

3. Kiểm tra sức khỏe pin

Dung lượng pin của laptop liên tục giảm dần theo thời gian. Nếu pin trong laptop bạn sắp mua được sử dụng quá lâu, khả năng lưu trữ năng lượng của nó sẽ giảm đáng kể, thậm chí có thể bị chai hoàn toàn và cần phải thay thế.

Bởi vậy, hãy kiểm tra sức khỏe của pin để tránh phải trả thêm chi phí sau khi mua máy tính cũ.

Sau đây là cách kiểm tra sức khỏe pin trên laptop Windows:

1. Gõ CMD và ô tìm kiếm trên Taskbar.

2. Nhấp chuột phải lên ứng dụng Command Prompt và chọn Run as administrator.

3. Gõ dòng lệnh powercfg/batteryreport.

4. Bấm phím Enter.

Thao tác trên sẽ tạo ra file báo cáo sức khỏe pin và lưu vào đường dẫn C:\Windows\System32\battery-report.html.

Hãy mở báo cáo này và kiểm tra các chỉ số Full charge capacity và Design Capacity. Nếu chỉ số Full charge capacity quá thấp so với chỉ số Design capacity nghĩa là pin đã bị chai rất nhiều. Hãy tính đến chi phí thay pin nếu quyết định mua laptop này.

4. Kiểm tra CPU và GPU